Хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клуб

Теги маурисиозенит санкт-петербург

Хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клубПолузащитник питерского "Зенита" Маурисио близок к переходу в аравийский "Аль-Ахли", информирует Спорт день за днем.

По сведениям источника, все детали предстоящей сделки уже практически согласованы. Ожидается, что о переходе 28-летнего хавбека, который за полтора года в "Зените" забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах, будет объявлено уже в самое ближайшее время.

Напомним, "Зенит" хочет расстаться с Дзюбой. | soccernews.ru

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