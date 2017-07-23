Хавбек "Зенита" близок к переходу в "Динамо"

Полузащитник питерского "Зенита" Ибрагим Цаллагов близок к переходу в московское "Динамо".

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил исполнительный директор "бело-голубых" Евгений Кречетов. Так, он рассказал: "У "Динамо" есть интерес к Цаллагову, на данный момент ведутся переговоры. Трансфер еще не оформлен, думаю, что на следующей неделе сможем договориться и объявить о переходе".

Напомним, сегодня "Динамо" сыграет с "Уралом". | soccernews.ru