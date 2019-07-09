Хавбек "Зенита" близок к переходу в "Парму"
"Парма" практически договорилась о переходе бразильского полузащитника "Зенита" Эрнани, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб арендует футболиста на один сезон с последующим обязательством выкупа за шесть миллионов евро. Сделка будет оформлена в ближайшие дни.
В минувшем сезоне 25-летний Эрнани провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2021 года.
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|79
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|Аталанта
|38
|69
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|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
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|6
|Рома
|38
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|7
|Торино
|38
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|Сампдория
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|53
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|Болонья
|38
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|Сассуоло
|38
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|12
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|СПАЛ
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|38
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|Фрозиноне
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|38
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