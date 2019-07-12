Хавбек "Зенита" Эрнани перешел в "Парму"

"Парма" арендовала у "Зенита" хавбека Эрнани.

Сообщается, что 25-летний бразилец заключил с итальянским клубом четырехлетнее соглашение. Отмечается, что в договоре также есть пункт о последующем выкупе игрока.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа может составить 4,5 миллиона евро.

Эрнани выступает за "Зенит" с 2016 года. В прошлом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 26 играх.

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