Хавбек "Зенита" Эрнани прилетел в Италию, чтобы оформить переход в "Парму"



Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани близок к переходу в "Парму", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с клубом. Планируется, что "Парма" арендует игрока с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро.

На 25-летнего Эрнани также претендовал "Сантос", но хавбек предпочел перебраться в итальянский клуб.

Стоит отметить, что контракт Эрнани с "Зенитом" действует до лета 2021 года.

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