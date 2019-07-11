Хавбек "Зенита" Эрнани прилетел в Италию, чтобы оформить переход в "Парму"

Теги зенит санкт-петербургэрнанипарматрансферы

Хавбек "Зенита" Эрнани прилетел в Италию, чтобы оформить переход в "Парму"
Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани близок к переходу в "Парму", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с клубом. Планируется, что "Парма" арендует игрока с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро.

На 25-летнего Эрнани также претендовал "Сантос", но хавбек предпочел перебраться в итальянский клуб. 

Стоит отметить, что контракт Эрнани с "Зенитом" действует до лета 2021 года. 

Не пропустите: "Зенит" представил Сантоса и Сутормина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна сумма, которую "Спартак" предложил за Гильерме

Стала известна сумма, которую "Спартак" предложил за Гильерме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов