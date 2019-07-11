Хавбек "Зенита" Эрнани прилетел в Италию, чтобы оформить переход в "Парму"
Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани близок к переходу в "Парму", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, футболист уже прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с клубом. Планируется, что "Парма" арендует игрока с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро.
На 25-летнего Эрнани также претендовал "Сантос", но хавбек предпочел перебраться в итальянский клуб.
Стоит отметить, что контракт Эрнани с "Зенитом" действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Зенит" представил Сантоса и Сутормина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стала известна сумма, которую "Спартак" предложил за Гильерме
-
Погба или Неймар? Испанские СМИ поведали, что у Зидана и Переса разные мнения касательно трансферной политики "Реала"
-
"Рубин" представил игровую форму на сезон-2019/20
-
"Динамо" предлагало 15 миллионов за нигерийского форварда, но он отказался ехать в Россию
-
1
ЦСКА определился с приоритетными трансферными целями
-
"Спартак" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Гильерме
-
Хавбек "Зенита" Эрнани прилетел в Италию, чтобы оформить переход в "Парму"
-
Старридж не заплатил обещанного вознаграждения за то, что ему вернули собаку
-
Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро
-
1
Месси получит необычный приз по итогам Кубка Америки
-
1
Кононов объяснил свое решение об отмене выборов капитана "Спартака"
-
1
Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Милинкович-Савича
-
"Барселона" объявила о переходе английского таланта
-
"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро
-
"Зенит" представил Сантоса и Сутормина
-
Жена Наингголана объявила о страшной болезни
-
"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
-
2
Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
-
7
"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17