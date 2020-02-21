Хавбек "Зенита" Капленко продолжит карьеру в "Оренбурге"
Полузащитник "Зенита" Кирилл Капленко уйдет в аренду в "Оренбург". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о том, что 20-летний футболист до конца сезона будет играть в "Оренбурге".
Капленко - воспитанник белорусского футбола, в "Зенит" он перешел в 2017 году. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей за "Зенит-2" в ПФЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15