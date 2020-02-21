Хавбек "Зенита" Капленко продолжит карьеру в "Оренбурге"

Полузащитник "Зенита" Кирилл Капленко уйдет в аренду в "Оренбург". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о том, что 20-летний футболист до конца сезона будет играть в "Оренбурге".

Капленко - воспитанник белорусского футбола, в "Зенит" он перешел в 2017 году. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей за "Зенит-2" в ПФЛ.

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