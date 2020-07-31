Хавбек "Зенита" Кузяев может перейти в клуб АПЛ

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Хавбек "Зенита" Кузяев может перейти в клуб АПЛ

Представители полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева ведут переговоры не только с "Валенсией".

По информации Sport24, услуги 27-летнего россиянина также предлагали "Бернли". Ещё им интересуется некий британский клуб.

Напомним, что у хавбека сегодня истекает контракт с "Зенитом" и он хотел бы попробовать свои силы в Европе.

В минувшем сезоне Кузяев сыграл за "сине-бело-голубых" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Экс-вице-президент "Монако" пытается трудоустроить хавбека "Зенита" в "Валенсию". | http://soccernews.ru
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