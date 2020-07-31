Хавбек "Зенита" Кузяев может перейти в клуб АПЛ
Представители полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева ведут переговоры не только с "Валенсией".
По информации Sport24, услуги 27-летнего россиянина также предлагали "Бернли". Ещё им интересуется некий британский клуб.
Напомним, что у хавбека сегодня истекает контракт с "Зенитом" и он хотел бы попробовать свои силы в Европе.
В минувшем сезоне Кузяев сыграл за "сине-бело-голубых" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|М
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|18
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