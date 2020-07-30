Хавбек "Зенита" Кузяев ведёт переговоры с клубом Примеры

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в Испании, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, переговоры с представителем россиянина ведёт "Валенсия", которая готова подписать его в качестве свободного агента.

Ранее СМИ писали об интересе к 27-летнему хавбеку со стороны "Бордо", "Марселя" и "Хоффенхайма".

Накануне сообщалось, что "Зенит" продлит контракт с Кузяевым, однако сам футболист хочет попробовать свои силы в Европе.

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