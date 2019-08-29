Хавбек "Зенита" Мак, скорее всего, покинет клуб летом

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Хавбек "Зенита" Мак, скорее всего, покинет клуб летом

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в ближайшее дни станет окончательно известно, в какой клуб перейдет в футболист.

28-летний Мак выступает за "Зенит" с 2016 года. Всего он провел за петербургский клуб 63 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Зенит" договорился о переходе лучшего молодого футболиста Москвы-2018. | http://soccernews.ru
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