Хавбек "Зенита" Мастовой поделился эмоциями от матча с "Химками"

Хавбек "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал победный матч 13-го тура РПЛ с "Химками" (2:0).

"Непростой матч получился. Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед - в следующем матче нужно побеждать.

Любой забитый мяч - это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в "Химках" немало лет", - цитирует Мостового официальный сайт "Зенита".

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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