Хавбек "Зенита" может перебраться в "Сент-Этьен"
Полузащитник питерского "Зенита" Эрнани может продолжить карьеру во французском "Сент-Этьене", информирует France Football.
По сведениям издания, "зеленые" уже сделали официальное предложение "сине-бело-голубым" по их 23-летнему хавбеку, детали которого пока остаются не известными. Теперь французы ожидают ответа от российского клуба.
В прошлом сезоне Эрнани сыграл всего 9 матчей в составе "Зенита". Результативными действиями в них бразилец не отметился.
Напомним, Кайо объявил причину по которой он отказал "Зениту". | soccernews.ru
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