Хавбек "Зенита" может вернуться в Аргентину

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Хавбек "Зенита" может вернуться в Аргентину

Хавбека "Зенита" Эмилиано Ригони зовут обратно в Аргентину.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, на 25-летнего футболиста претендует финалист прошедшего Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс".

В настоящее время Ригони на правах аренды выступает за "Аталанту", однако возвращаться в "Зенит" игрок не намерен.

Ригони перебрался в Россию в 2017 году. В этом сезоне Ригони провел 12 матчей в Серии А, в которых забил три гола.

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