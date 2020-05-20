Хавбек "Зенита" намерен летом перебраться в Европу

Хавбек "Зенита" Далер Кузяев, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Как сообщает "Чемпионат", 27-летний игрок намерен попробовать свои силы в одном из европейских клубов. Отметим, что контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом.

Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он провел 85 матчей, забил 11 голов и отдал 8 ассистов.

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