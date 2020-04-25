Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ

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Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев мог продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, россиянин получил предложение от "Брайтона", однако отклонил его из-за уровня заинтересованного клуба.

"Когда Маге предложили обдумать переход, он отказался. Оздоев хочет играть в топ-клубе, это его принципиальная позиция", - пишет Карпов.

По итогам 29 туров "Брайтон" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

27-летний Оздоев в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 5,5 миллионов евро.

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