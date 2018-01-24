Хавбек "Зенита" Паредес тренируется индивидуально
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес тренируется по индивидуальной программе из-за небольшого повреждения, сообщают российские СМИ.
Видео: Хавбек занимается отдельно от команды.
Паредес сегодня по индивидуальной. Видимо, завтра против Данни и Нецида не сыграет pic.twitter.com/rrW0X6J0Kb— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) 24 января 2018 г.
Скорее всего, аргентинец не сыграет в товарищеском матче против "Славии", который состоится 25 января.
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