Хавбек "Зенита" Паредес тренируется индивидуально

Теги зенит санкт-петербурглеандро паредес

Хавбек "Зенита" Паредес тренируется индивидуально
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес тренируется по индивидуальной программе из-за небольшого повреждения, сообщают российские СМИ.

Видео: Хавбек занимается отдельно от команды.

Скорее всего, аргентинец не сыграет в товарищеском матче против "Славии", который состоится 25 января.

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