Хавбек "Зенита" Паредес тренируется индивидуально



Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес тренируется по индивидуальной программе из-за небольшого повреждения, сообщают российские СМИ.

Видео: Хавбек занимается отдельно от команды.

Паредес сегодня по индивидуальной. Видимо, завтра против Данни и Нецида не сыграет pic.twitter.com/rrW0X6J0Kb — Олег Лы́сенко (@o_lysenko) 24 января 2018 г.

Скорее всего, аргентинец не сыграет в товарищеском матче против "Славии", который состоится 25 января.

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