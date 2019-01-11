Хавбек "Зенита" получил предложение из Северной Америки

Теги зенит санкт-петербургкрус асулматиас краневиттертрансферы

Хавбек "Зенита" получил предложение из Северной Америки

"Крус Асул" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Матиасу Краневиттеру, сообщает Record.

По сведениям издания, мексиканский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Ривер Плейт". Сам игрок не прочь сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику.

25-летний Краневиттер перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Атлетико" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за российский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Зенит" интересуется игроком "Арсенала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 января

Главные новости дня: 10 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Тихуана Тихуана 17 33
2 Пачука Пачука 17 31
3 Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ 17 30
4 Гвадалахара Гвадалахара 17 28
5 Америка Америка 17 28
6 Пумас УНАМ Пумас УНАМ 17 27
7 Некакса Некакса 17 26
8 Леон Леон 17 26
9 Монтеррей Монтеррей 17 25
10 Толука Толука 17 24
11 Куэретаро Куэретаро 17 20
12 Пуэбла Пуэбла 17 20
13 Морелия Морелия 17 20
14 Крус Асул Крус Асул 17 19
15 Атлас Атлас 17 19
16 Сантос Лагуна Сантос Лагуна 17 16
17 Веракрус Веракрус 17 12
18 Ягуарес Ягуарес 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов