Хавбек "Зенита" получил предложение из Северной Америки

"Крус Асул" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Матиасу Краневиттеру, сообщает Record.

По сведениям издания, мексиканский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Ривер Плейт". Сам игрок не прочь сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику.

25-летний Краневиттер перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Атлетико" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за российский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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