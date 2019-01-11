Хавбек "Зенита" получил предложение из Северной Америки
"Крус Асул" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Матиасу Краневиттеру, сообщает Record.
По сведениям издания, мексиканский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Ривер Плейт". Сам игрок не прочь сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику.
25-летний Краневиттер перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Атлетико" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за российский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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