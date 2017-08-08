Хавбек "Зенита" продолжит карьеру во Франции

Теги эрнанизенит санкт-петербургсент-этьен

Хавбек "Зенита" продолжит карьеру во ФранцииПолузащитник "Зенита" Эрнани переберется в чемпионат Франции.

Местный "Сент-Этьен" договорился с российским клубом об аренде 23-летнего бразильского хавбека.

В ближайшее время стороны планируют уладить все детали сделки. 

В прошлом сезоне бразилец сыграл лишь в восьми матчах за "Зенит".

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