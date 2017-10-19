Хавбек "Зенита" Ригони забивает голы в каждом из трех сыгранных матчей Лиги Европы
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" играет с "Русенборгом".
В самом начале поединка счет открыл аргентинский полузащитник питерцев Эмилиано Ригони.
Стоит отметить, что хавбек забивает голы в каждом матче Лиги Европы. Ранее он отличился в поединках с "Вардаром" и "Реалом Сосьедад".
Напомним, что 24-летний Ригони перешел в "Зенит" минувшим летом из "Индепендьенте" за 9 миллионов евро.
Не пропустите: Орлов: "В матче "Зенит" - "Русенборг" пусть победит сильнейший, а "Зенит", на мой взгляд, сильнейший по определению". | http://soccernews.ru
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