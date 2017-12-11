Хавбек "Зенита" вошел в состав сборной группового этапа Лиги Европы

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони вошел в состав сборной группового этапа Лиги Европы.

Также в число лучших были включены: Кейта ("Эстерсунд"), Лайнер ("Зальцбург"), Папаяннопулос ("Эстерсунд"), Люфтнер ("Копенгаген"), де ла Белья ("Реал Сосьедад"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Фройлер ("Аталанта"), Вербич ("Копенгаген"), Адурис ("Атлетик"), Андре Силва ("Милан").

Отметим, что Ригони в 6 матчах Лиги Европы отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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