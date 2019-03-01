Хавбек "Зенита" восстановился от травмы
Хорошие новости пришли из лазарета питерского "Зенита".
Сообщается, что к занятиям с общей группой был допущен хавбек Олег Шатов, получивший травму на зимнем сборе.
Таким образом, Шатов готов выйти на поле в ближайшем матче "Зенита" с "Уралом".
В этом сезоне Шатов провел 19 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.
Отмечается, что Эмануэль Маммана, Александр Ерохин и Далер Кузяев все еще не готовы принимать участия в матчах.
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