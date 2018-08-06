Хавбек "Зенита" заявил, что вернулся в клуб только из-за отставки Манчини



Полузащитник "Зенита" Роберт Мак заявил, что он не вернулся бы в клуб, если бы его продолжил тренировать Роберто Манчини. В прошлом сезоне хавбек выступал за ПАОК на правах аренды.

"Как только он пришел, мой агент поговорил с ним. Роберто сказал: "Мне не нужен Мак, я буду приглашать других игроков". Так что было понятно, что он мне даже шанса не даст. Позже у меня состоялась беседа со спортивным директором. Он подтвердил, что в команде для меня места не будет. Я с уважением отнесся к решению нового тренера. Ведь у него были свои идеи.

Я сразу сказал: если Манчини останется, я в команду не вернусь. В этом я был уверен. Но сменился тренер, у меня снова появился шанс. И я готов!" – приводят слова Мака российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Мак провел за "Зенит" 2 матча в основном составе, но не отметился результативными действиями.

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