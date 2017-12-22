Хавбека "Краснодара" Каборе зовут в АПЛ

Теги краснодаршарль каборе

Хавбека "Краснодара" Каборе зовут в АПЛ

Английские клубы проявляют интерес к полузащитнику "Краснодара" Шарлю Каборе​, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, англичане намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем краснодарцы надеются удержать хавбека, так как клуб намерен побороться за место в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне 29-летний Каборе провел за "Краснодар" 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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