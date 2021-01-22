Хавбека "Локомотива" экстренно прооперировали
Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что полузащитнику Даниилу Куликову пришлось перенести операцию.
22-летнему футболисту потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, чтобы удалить воспалённый аппендикс.
Через несколько дней хавбек сможет вернуться к тренировкам, но пока будет заниматься индивидуально.
В этом сезоне Куликов сыграл за "железнодорожников" 19 матчей, результативными действиями не отличался.
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