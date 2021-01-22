Хавбека "Локомотива" экстренно прооперировали

Теги локомотив москваданиил куликовтравмы

Хавбека "Локомотива" экстренно прооперировали

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что полузащитнику Даниилу Куликову пришлось перенести операцию.

22-летнему футболисту потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, чтобы удалить воспалённый аппендикс.

Через несколько дней хавбек сможет вернуться к тренировкам, но пока будет заниматься индивидуально.

В этом сезоне Куликов сыграл за "железнодорожников" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Подольски заявил, что был близок к переходу в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов