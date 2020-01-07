Хавбека "Селтика" дисквалифицировали на три матча. Он схватил соперника за гениталии
Футбольная ассоциация Шотландии наказала полузащитника "Селтика" Райана Кристи.
24-летний футболист во время недавнего дерби с "Рейнджерс" схватил за гениталии Альфредо Морелоса.
За свои действия хавбек получил трёхматчевую дисквалификацию.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне между этими же игроками произошёл схожий инцидент, только тогда Морелос схватил Кристи за причинное место, но его за это решили не наказывать.
Не пропустите: Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Роналду может попасть в команду года FIFA 20 в качестве 12-го игрока
-
1
Тренерский штаб Конте заработал на увольнении из "Челси" более 30 миллионов евро
-
1
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
1
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев"
-
Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой
-
1
Фанаты "Барселоны" издевались над покойным футболистом и скандировали нацистские приветствия
-
Хавбека "Селтика" дисквалифицировали на три матча. Он схватил соперника за гениталии
-
1
Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"
-
Холанд рассказал, почему выбрал дортмундскую "Боруссию"
-
Тренер "Динамо" высказался о трансфере Скопинцева
-
"Эспаньол" нашёл альтернативу Смолову
-
Слуцкий оценил игровые качества новичка "Рубина" Макарова
-
"Рома" посвятила видеоролик завершившему карьеру Де Росси
-
1
Эдегор, Касорла, Месси и Бензема - в символической сборной первого круга Примеры по версии Marca
-
Дортмундская "Боруссия" летом бесплатно потеряет Гётце
-
Скопинцев прокомментировал возвращение в "Динамо"
-
"Ахмат" подписал нападающего "Урала"
-
СМИ узнали, кто лидирует в гонке за Жиру
-
Слуцкий назвал самого талантливого молодого российского футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|20
|52
|2
|Рейнджерс
|19
|50
|3
|Мотеруэлл
|21
|37
|4
|Абердин
|21
|36
|5
|Ливингстон
|21
|25
|6
|Хиберниан
|21
|25
|7
|Килмарнок
|21
|23
|8
|Росс Каунти
|20
|21
|9
|Сент-Джонстон
|19
|20
|10
|Сент-Миррен
|21
|19
|11
|Гамильтон Академикалс
|21
|18
|12
|Харт оф Мидлотиан
|21
|13