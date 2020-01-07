Хавбека "Селтика" дисквалифицировали на три матча. Он схватил соперника за гениталии

Футбольная ассоциация Шотландии наказала полузащитника "Селтика" Райана Кристи.

24-летний футболист во время недавнего дерби с "Рейнджерс" схватил за гениталии Альфредо Морелоса.

За свои действия хавбек получил трёхматчевую дисквалификацию.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне между этими же игроками произошёл схожий инцидент, только тогда Морелос схватил Кристи за причинное место, но его за это решили не наказывать.

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