Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки защитили магистерскую диссертацию в университете
Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки стали выпускниками факультета физической культуры Московского государственного областного университета (МГОУ), сообщают российские СМИ.
Оба футболиста с отличием защитили магистерскую диссертацию. Ранее они на отлично сдали Государственный экзамен.
23-летние Миранчуки являются воспитанниками "Локомотива". Алексей провел за клуб 192 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. На счету Антона 21 гол и 11 голевых передач в 85 поединках.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20