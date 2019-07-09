Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки защитили магистерскую диссертацию в университете

Теги локомотив москваалексей миранчукантон миранчук

Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки защитили магистерскую диссертацию в университете
Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки стали выпускниками факультета физической культуры Московского государственного областного университета (МГОУ), сообщают российские СМИ.

Оба футболиста с отличием защитили магистерскую диссертацию. Ранее они на отлично сдали Государственный экзамен.

23-летние Миранчуки являются воспитанниками "Локомотива". Алексей провел за клуб 192 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. На счету Антона 21 гол и 11 голевых передач в 85 поединках.

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