Хавбеком "Барселоны" интересуются три клуба из АПЛ и Серии А

Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес может сменить клубную прописку до закрытия текущего трансферного окна.

Как информирует испанская пресса, заинтересованность в услугах 23-летнего хавбека проявляют лондонские "Тоттенхэм" и "Арсенал", а также "Рома". Учитывая свое положение в стане "сине-гранатовых", где он не имеет стабильной игровой практики, Суарес вполне может пойти на уход из "Барсы".

Напомним, "Барселона" интересуется Парехо. | soccernews.ru