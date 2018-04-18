Хавбеком "Динамо" интересуются европейские клубы

Теги динамо москваалександр ташаев

Хавбеком "Динамо" интересуются европейские клубы

Алан Агузаров, агент полузащитника московского "Динамо" Александра Ташаева, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

"В Ташаеве есть заинтересованность у нескольких топ-клубов России, а также у нескольких клубов из Европы. Но сейчас у "Динамо" и Саши есть задача остаться в РФПЛ. Решение о своём будущем Ташаев будет принимать после конца чемпионата. В любом случае, хочется развиваться и достигать высоких целей. Ставить перед собой максимальные задачи. В каком клубе мы будем это делать, решим по завершении сезона" - сказал агент.

В этом сезоне 23-летний Ташаев сыграл за "Динамо" 23 матча, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

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