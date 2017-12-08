Хавбеком "Реала" интересуются два топ-клуба из Англии

Теги дани себальосреал мадридарсенал лондонтоттенхэм

Хавбеком "Реала" интересуются два топ-клуба из АнглииПолузащитником мадридского "Реала" Дани Себальосом интересуются сразу два топ-клуба из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Daily Mirror, подписать 21-летнего хавбека в зимнее трансферное окно, если тот изъявит такое желание, будут готовы лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отметим, что также на Себальоса претендуют итальянские "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Рома".

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