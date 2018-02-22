Хавбеком "Реала" интересуются клубы из АПЛ

Полузащитником мадридского "Реала" Маркосом Льоренте интересуются несколько клубов из английской Премьер-Лиги.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона 23-летний хавбек планирует сменить клубную прописку ввиду того, что он не смог закрепиться в основной обойме "сливочных". Воспользоваться этим рассчитывает ряд клубов из самой Ла Лиги и АПЛ.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл 14 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Леганес". | soccernews.ru