Хавбеком "Реала" интересуются клубы из АПЛ

Теги реал мадридмаркос льоренте

Хавбеком "Реала" интересуются клубы из АПЛПолузащитником мадридского "Реала" Маркосом Льоренте интересуются несколько клубов из английской Премьер-Лиги.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона 23-летний хавбек планирует сменить клубную прописку ввиду того, что он не смог закрепиться в основной обойме "сливочных". Воспользоваться этим рассчитывает ряд клубов из самой Ла Лиги и АПЛ.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл 14 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Леганес". | soccernews.ru

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