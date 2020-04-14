Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются итальянские клубы

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Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются итальянские клубы

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин может перейти в европейский клуб. Об этом сообщают РИА Новости.

Руководство клуба вместе с главным тренером Шамилем Газизовым обсуждают конкретные предложения по футболисту.

"Фоминым интересуются клубы из Италии, многие российские команды его тоже хотят. Перспективный молодой футболист. Сложно пока говорить о будущем, так как трансферное окно закрыто. Я понимаю, что за ним смотрят, есть у нас определённые разговоры. Можно сказать, что есть предварительные приглашения, их очень много. Если будет предложение, которое устроит все стороны: клуб, игрока и его представителей, будем обсуждать. Это наша позиция", - сказал Газизов.

23-летний футболист играет в "Уфе" с лета 2019 года. За это время хавбек провел 21 матч, отметившись 3 голами.

А еще: Газизов: "Проведение матчей РПЛ без зрителей - это один из вариантов, их много"| http://soccernews.ru
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