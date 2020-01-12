Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются в Европе
Бельгийский "Генк" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Даниилу Фомину, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, бельгийцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент "Генк" не вступал в переговоры по трансферу игрока.
Ранее сообщалось, что хавбек входит в в сферу "Динамо" и ЦСКА.
В нынешнем сезоне 23-летний Фомин провел за "Уфу" 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.
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|Антверпен
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|Мехелен
|21
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|Зульте-Варегем
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|Генк
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