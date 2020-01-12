Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются в Европе

Бельгийский "Генк" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Даниилу Фомину, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, бельгийцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент "Генк" не вступал в переговоры по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в в сферу "Динамо" и ЦСКА.

В нынешнем сезоне 23-летний Фомин провел за "Уфу" 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.

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