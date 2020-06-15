Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии

Полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев имеет варианты с переходом в один из европейских клубов, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист входит в сферу интересов "Марселя". На трансфере хавбека настаивает главный тренер марсельцев Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал с ним в "Зените". Также Кузяевым интересуются "Валенсия" и "Хоффенхайм".

Напомним, что контракт игрока с "Зенитом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Кузяев провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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