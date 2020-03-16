Хавбеку "Челси" грозит наказание за нарушение карантина при коронавирусе

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Хавбеку "Челси" грозит наказание за нарушение карантина при коронавирусе
Полузащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт может быть наказан за нарушение условий карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает Mirror.

По сведениям издания, хавбек был замечен при игре в футбол со своим другом полузащитника "Вест Хэма" Декланом Райсом. В связи с этим Маунт может быть подвергнут штрафу.

Напомним, что "Челси" ввел 14-дневный карантин из-за того, что нападающий команды Каллум Хадсона-Одои заразился коронавирусом.

В нынешнем сезоне 21-летний Маунт провел за "Челси" 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2024 года.

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