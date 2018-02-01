Хавбеку "Манчестер Сити" продлили сессию в украинском университете

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил отсрочку в Сумском государственном педагогическом университете.

"Все мы прекрасно понимаем, на каком уровне играет Александр и какая у него занятость. На данный момент у него чередуются матчи английской премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Сами понимаете, что вырваться, если ты хочешь достичь высокого мастерства в такой команде, то надо пахать и пахать.

Мы со своей стороны продлили ему сессию, чтобы он по возможности приехал и сам сдал все это. Скажу вам честно, таких студентов-спортсменов вообще очень мало. Он очень хороший человек, постоянно привозит нам мячи с автографами игроков Сити, сам все сдает, знает несколько иностранных языков. Таким людям мы всегда готовы идти навстречу", - заявил заместитель директора Института физической культуры Андрей Леоненко.

В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 8 матчей во всех турнирах.

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