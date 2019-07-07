Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки

Сегодня, 7 июля, сборная Египта проиграла ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки (0:1) и завершила выступление на домашнем турнире.

Сразу после этого матча главный тренер египтян Хавьер Агирре покинул свой пост. Кроме того, глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида также ушел в отставку вместе со своим штабом.

Теперь Або Рида занимает лишь пост руководителя оргкомитета Кубка Африки-2019.

Агирре стал главным тренером сборной Египта после ЧМ-2018, под его руководством команда провела 12 матчей. Команда не прошла в четвертьфинал турнира впервые за 15 лет.

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