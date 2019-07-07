Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки
Сегодня, 7 июля, сборная Египта проиграла ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки (0:1) и завершила выступление на домашнем турнире.
Сразу после этого матча главный тренер египтян Хавьер Агирре покинул свой пост. Кроме того, глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида также ушел в отставку вместе со своим штабом.
Теперь Або Рида занимает лишь пост руководителя оргкомитета Кубка Африки-2019.
Агирре стал главным тренером сборной Египта после ЧМ-2018, под его руководством команда провела 12 матчей. Команда не прошла в четвертьфинал турнира впервые за 15 лет.
Не пропустите: ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта| http://soccernews.ru
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ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1