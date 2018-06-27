Хавьер Дзанетти: "Чемпионат Мира начинается для Аргентины заново"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Дзанетти прокомментировал выход своей национальной сборной в стадию плей-офф Чемпионата Мира в России.

" После долгих страданий, наконец, праздник зашел и на нашу улицу. Сегодня было много эмоций, теперь для нас начинается еще один Чемпионат Мира. Франция - отличная команда, но мы будем сражаться. Было важно преодолеть эту трудную ночь. Теперь для нас начинается новый Чемпионат Мира. Сегодня мы выиграли только потому, что верили в это, но мы не играли хорошо. Посмотрим, как будут развиваться события в будущем ", - цитирует бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Марадона не смог самостоятельно покинуть трибуны стадиона "Санкт-Петербург". | soccernews.ru