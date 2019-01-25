Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в Испании

"Валенсия" заинтересована в приобретении игрока "Вест Хэма" Хавьера Эрнандеса. Об этом информирует Marca.

Клуб уже предложил за 30-летнего нападающего 7 миллионов евро.

"Вест Хэм" готов отпустить мексиканца за 12 миллионов евро. Действующий контракт Эрнандеса с "Вест Хэмом" истекает 30 июня 2020 года.

В игроке также заинтересован "Монако".

В нынешнем сезоне Эрнандес участвовал в 17 матчах, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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