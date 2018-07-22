Хавьер Эрнандес отказался от перехода в "Атлетико" по удивительной причине

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес отказался от перехода в мадридский "Атлетико", который был заинтересован в его подписании, по удивительной причине.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний нападающий отклонил достаточно выгодное предложение "матрасников", так как решил избежать переезда в город, где проживают две его бывшие девушки - телеведущая Лусия Вильялон и актриса Андреа Дуро. Таким образом, мексиканец, недавно обзаведшийся новой подругой, решил не накалять обстановку на личном фронте.

Напомним, новой девушкой Хавьера Эрнандеса стала Сара Кохан. | soccernews.ru