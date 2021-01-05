Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины

Экс-игрок "Барселоны" и "Ливерпуля" Хавьер Маскерано получит должность в Ассоциации футбола Аргентины. 36-летний Маскерано, который в ноябре 2020 года повесил бутсы на гвоздь, будет трудиться в департаменте методологии и развития национальных команд, заявляет пресс-служба национальной команды.

В задачи отдела будет входит наблюдение за тем, чтобы сборные Аргентины всех возрастов развивались в одной концепции с основной командой.