Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины

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Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной АргентиныЭкс-игрок "Барселоны" и "Ливерпуля" Хавьер Маскерано получит должность в Ассоциации футбола Аргентины. 36-летний Маскерано, который в ноябре 2020 года повесил бутсы на гвоздь, будет трудиться в департаменте методологии и развития национальных команд, заявляет пресс-служба национальной команды.

В задачи отдела будет входит наблюдение за тем, чтобы сборные Аргентины всех возрастов развивались в одной концепции с основной командой.

Стоит отметить, что Маскерано на данный момент является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Аргентины (147).

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