Хавьер Маскерано завершил карьеру

Известный аргентинский защитник Хавьер Маскерано объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

В июне футболисту исполнилось 36 лет. Он признался, что ему уже тяжело выдерживать нагрузки профессионального спортсмена.

Маскерано в течение карьеры выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону", "Хэбэй Чайна Форчун" и "Эстудиантес".

За сборную Аргентины центрбек играл с 2003 по 2018 год, провёл 147 матчей (рекорд) и забил 3 гола.

Не пропустите: Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Гаго завершил карьеру. | http://soccernews.ru