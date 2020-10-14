Хавьер Рибалта хочет покинуть "Зенит"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта намерен покинуть петербургский клуб, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, испанский специалист недоволен происходящим в клубе. В частности Рибалта разочарован тем, что с ним не согласовывают трансферы российских футболистов. Одним из таких является переход полузащитника Алексея Сутормина.

До перехода в "Зенит" Рибалта работал главным скаутом в "Манчестер Юнайтед". Ранее он работал в "Ювентусе", "Милане" и "Новаре".

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