Хавьер Тебас поделился мнением о паре "Реал" - ПСЖ в 1/8 ЛЧ

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что изначально мадридскому "Реалу" выпала "Бенфика", а после повторной жеребьевки, которая понадобилась из-за ошибок, допущенных в первой, соперником королевского клуба стал ПСЖ.

"Это было ужасно, не знаю, что это за ошибка – техническая или человеческий фактор. Возможно, "Реал" был прав, и не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это частное мнение.

Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с "Бенфикой".

Если все будет продолжаться в том же ключе, "Реал" – один из фаворитов на выход в финал Лиги чемпионов. Команда играет на невероятном уровне, намного лучше, чем в начале сезона.

В то же время борьба за титул в Ла Лиге не окончена, хотя "Реал" и переживает экстраординарный момент", – сказал Тебас.

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