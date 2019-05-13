Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает об идее создать Суперлигу, передает AS.
"Я из-за этого переживаю. Создатели утверждают, что это будет реформа Лиги чемпионов, однако это совершенно новый турнир. Они хотят создать соревнование, в котором будут играть одни и те же команды.
Примера в опасность из-за возможного создания Суперлиги. В Европе доминируют 10 клубов, в их числе "Барселона" и "Реал". У остальных уровень пониже. Мы хотим убедить УЕФА не создавать Суперлигу. Для этого мы разрабатываем стратегию, и политики должны помочь нам в этом вопросе", - сказал Тебас.
Не пропустите: "Реал" не хочет платить Погба 15 миллионов евро в год | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Комбаров и Ещенко продолжат выступать за "Спартак"
-
Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги
-
Комиссия РПЛ проверит новое поле "Динамо" 16 мая
-
Адвокат Мамаева опроверг информацию про этапирование его клиента в Ярославль
-
"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
-
Адвокат Мамаева: "Мы пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение суда"
-
"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)
-
Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА
-
Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"
-
Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"
-
"Реал" не хочет платить Погба 15 миллионов евро в год
-
Ван Дейк: "Манчестер Сити" был немного лучше, чем "Ливерпуль"
-
1
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Эдена Азара
-
Бускетс: "Надеюсь, рана, полученная в матче с "Ливерпулем", когда-нибудь заживет"
-
Кокорин и Мамаев могут быть этапированы из Москвы в Ярославль
-
1
Кейлор Навас покинет "Реал" этим летом
-
Александр Панов: "Поведение Мамаева в обществе - это серьёзная предъява"
-
Пирло: "Ювентусу" необходимо купить Иско"
-
Ванда Нара: "Икарди был бы очень рад переходу в "Ювентус". Он сможет играть с Роналду"
-
Нобель Арустамян назвал имя нового генерального директора "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30