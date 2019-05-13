Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает об идее создать Суперлигу, передает AS.

"Я из-за этого переживаю. Создатели утверждают, что это будет реформа Лиги чемпионов, однако это совершенно новый турнир. Они хотят создать соревнование, в котором будут играть одни и те же команды.

Примера в опасность из-за возможного создания Суперлиги. В Европе доминируют 10 клубов, в их числе "Барселона" и "Реал". У остальных уровень пониже. Мы хотим убедить УЕФА не создавать Суперлигу. Для этого мы разрабатываем стратегию, и политики должны помочь нам в этом вопросе", - сказал Тебас.

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