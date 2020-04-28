Хавьер Тебас прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о досрочном завершении сезона во Франции из-за угрозы распространения коронавируса.

"Работать на заводах опаснее, чем проводить матчи без зрителей. Наши правила являются достаточно строгими, их разработкой занимались специалисты.

У нас есть еще месяц до заседания исполнительного комитета Ла Лиги. Нам необходимо возобновить чемпионат до конца июня. Я считаю, что во Франции приняли опрометчивое решение. Не только Испания собирается играть, еще и Германия", - приводит слова Тебаса AS.

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