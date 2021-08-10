Хавьер Тебас прокомментировал иск "Реала" против него

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал официальное заявление мадридского "Реала" о том, что королевский клуб подаст в суд на Ла Лигу, фонд CVC и ее руководителей, серди которых есть и Тебас.

"Угрожающий метод, который Флорентино Перес использовал в частном порядке в течении многих лет теперь передается общественности. Клубы и различные организации годами поддерживают эти угрозы.

С 2015 года он был против централизованной продажи (имеется ввиду продажа телеправ Ла Лиги), создавал трудности нашим договоренностям, создал Суперлигу...

"Реал Мадрид" заслуживает большего", - написал Тебас у себя в твиттере.

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