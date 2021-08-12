Хавьер Тебас прокомментировал уход Месси из Ла Лиги

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Хавьер Тебас прокомментировал уход Месси из Ла ЛигиФото: твиттер Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход Лионеля Месси из "Барселоны".

"До Месси "Барселона" подписала других игроков. Эти 15% [на которые «Барса» превышает потолок зарплат] – это более 40 миллионов евро. На эти деньги можно подписать футболиста.

Мы хотим, чтобы в Ла Лиге всегда играли лучшие. Уход Месси – это болезненно, потому что Лапорта очень долго говорил, что все идет хорошо, но в один момент все разрушилось.

В любом случае мы много работали, чтобы увеличить нашу рыночную привлекательность. Мы продали права на четыре следующих сезона, и в договоре нет пункта, в котором сказано, что Ла Лига стоит меньше без Месси.

Фанаты "Барселоны" продолжат следить за клубом и с Лео, и без него. Недавно мы подписали 8-летний контракт с ESPN. В нем нет обязательств по игрокам. Они имеют значение, они помогают, но в них нет необходимости", – сказал Тебас.

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