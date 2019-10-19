Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас считает, что ПСЖ и "Манчестер Сити" обходят финансовый фейр-плей. Об этом сообщают "Известия".

"Я думаю, что ПСЖ и "Ман Сити" должны быть наказаны и лишены возможности участвовать в турнирах УЕФА и исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей", - сказал Тебас.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что готов отстранять клубы за нарушения ФФП.

ПСЖ занимает 1 место в Лиге 1, "Ман Сити" в АПЛ на 2 позиции.

Не пропустите: Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы| http://soccernews.ru