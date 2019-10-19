Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"

Теги хавьер тебаспсжманчестер сити

Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас считает, что ПСЖ и "Манчестер Сити" обходят финансовый фейр-плей. Об этом сообщают "Известия".

"Я думаю, что ПСЖ и "Ман Сити" должны быть наказаны и лишены возможности участвовать в турнирах УЕФА и исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей", - сказал Тебас.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что готов отстранять клубы за нарушения ФФП.

ПСЖ занимает 1 место в Лиге 1, "Ман Сити" в АПЛ  на 2 позиции.

Не пропустите:  Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 октября

Главные новости дня: 18 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов