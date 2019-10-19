Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"
Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас считает, что ПСЖ и "Манчестер Сити" обходят финансовый фейр-плей. Об этом сообщают "Известия".
"Я думаю, что ПСЖ и "Ман Сити" должны быть наказаны и лишены возможности участвовать в турнирах УЕФА и исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей", - сказал Тебас.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что готов отстранять клубы за нарушения ФФП.
ПСЖ занимает 1 место в Лиге 1, "Ман Сити" в АПЛ на 2 позиции.
Не пропустите: Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)
-
Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича
-
"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ
-
У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена
-
УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 октября
-
1
"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы
-
Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"
-
1
Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"
-
Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Гранада" - "Осасуна" - 1:0 (видеообзор матче Примеры)
-
"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)
-
"Бавария" продлила контракт с 19-летним игроком
-
Ди Мария помог ПСЖ обыграть "Ниццу"
-
1
"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии
-
1
Анчелотти сказал, что "Наполи" планирует победить в этом сезоне Серии А
-
1
Игрок "Арсенала" Луиз оценил шансы команды на чемпионство АПЛ
-
2
Ибрагимович: "Если я уйду, американским журналистам будет не о чем писать"
-
1
Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича
-
2
Зидан - о переносе Эль Класико: "Я лучше промолчу"
-
1
Семин прокомментировал матч с "Ахматом"
-
1
Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы
-
1
Шалимов оценил игру "Ахмата" против "Локомотива"
-
1
Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер в "Барселону" Неймара
-
1
"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3