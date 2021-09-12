Хавьер Тебас выразил недовольство финансовым контролем УЕФА

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свое недовольство финансовым контролем, который проводит УЕФА в отношении некоторых клубов.

– Как вы думаете, УЕФА слишком мягко относится к таким клубам, как "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити"?

– Проблема с финансовым фэйр-плей в настоящее время заключается в том, что он всегда применяется постфактум. В этом вопросе мы должны помнить, что оба клуба попали под санкции УЕФА вслед за жалобами Ла Лиги, и CAS оправдал их.

И вот в чем проблема. CAS – это вовсе не Ватикан спортивного правосудия. Модель должна быть улучшена, и она должна быть применена раньше. Как и в случае с "Барсой", которой пришлось действовать заранее, я могу гарантировать, что это помогло ей преодолеть кризис.

Но ясно, что то, что делает ПСЖ, недопустимо, то же касается "Сити" и других клубов. Повторяю, финансовый допинг недопустим.

– О каких цифрах идет речь?

– За последние три года ПСЖ получил денежные вливания на 800 миллионов евро. А их коммерческий доход на 20% больше, чем у крупных европейских клубов, таких как "Барса", "Реал" или "Манчестер Юнайтед". Это невозможно, это не в ногу с рынком. Если это не закончится, в футболе будут доминировать 20 шейхов в 20 разных клубах.

– Какое решение необходимо?

– Хороший финансовый контроль, гармонизация и, возможно, вмешательство Европейского Союза, учитывая, что это уже сильно искажает рынки, – сказал Тебас.

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