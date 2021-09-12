Хавьер Тебас выразил недовольство финансовым контролем УЕФА
Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свое недовольство финансовым контролем, который проводит УЕФА в отношении некоторых клубов.
– Как вы думаете, УЕФА слишком мягко относится к таким клубам, как "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити"?
– Проблема с финансовым фэйр-плей в настоящее время заключается в том, что он всегда применяется постфактум. В этом вопросе мы должны помнить, что оба клуба попали под санкции УЕФА вслед за жалобами Ла Лиги, и CAS оправдал их.
И вот в чем проблема. CAS – это вовсе не Ватикан спортивного правосудия. Модель должна быть улучшена, и она должна быть применена раньше. Как и в случае с "Барсой", которой пришлось действовать заранее, я могу гарантировать, что это помогло ей преодолеть кризис.
Но ясно, что то, что делает ПСЖ, недопустимо, то же касается "Сити" и других клубов. Повторяю, финансовый допинг недопустим.
– О каких цифрах идет речь?
– За последние три года ПСЖ получил денежные вливания на 800 миллионов евро. А их коммерческий доход на 20% больше, чем у крупных европейских клубов, таких как "Барса", "Реал" или "Манчестер Юнайтед". Это невозможно, это не в ногу с рынком. Если это не закончится, в футболе будут доминировать 20 шейхов в 20 разных клубах.
– Какое решение необходимо?
– Хороший финансовый контроль, гармонизация и, возможно, вмешательство Европейского Союза, учитывая, что это уже сильно искажает рынки, – сказал Тебас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14