Хаверц оформил первый хет-трик в карьере

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Хаверц оформил первый хет-трик в карьере

Хавбек "Челси" Кай Хаверц забил три гола в игре Кубка английской лиги против "Барнсли" (6:0).

Как сообщает OptaJoe, это первый хет-трик в карьере 21-летнего немца. Для достижения этого результата ему понадобилось 153 игры в составе "Байера" и "Челси". Отметим, что за "аристократов" он провел три матча.

Напомним, что "Челси" приобрел Хаверца у "Байера" за 80 миллионов евро не считая бонусов. С самим футболистом был заключен пятилетний контракт.

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