Хаверц поделился своими эмоциями после перехода в "Челси"

Новый игрок "Челси" Кай Хаверц поделился эмоциями от перехода из "Байера" в лондонский клуб.

"Очень счастлив и горд здесь быть. Для меня сыграть в таком клубе как "Челси" - это мечта, которая сбылась. Не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами. Я очень быть здесь", - Хаверца пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ сообщали, что "Байер" получит компенсацию в размере 80 миллионов евро, 20 будут предусмотрены в размере 20 млн евро.

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